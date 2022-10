Lula | il Brasile è tornato sulla scena globale

L'ex presidente Luiz Inacioda Silva ha vinto le elezioni presidenziali in, battendo il presidente in carica Jair Bolsonaro. Favorito al ballottaggio per diversi mesi,ha superato il rivale con un margine ...Luiz Inácioda Silva ha vinto le elezioni presidenziali insuperando il presidente uscente Jair Bolsonaro alla fine di un lungo testa a testa, conclusosi con il 50,83% dei voti in suo favore contro ...77 anni, Lula è stato alla guida del Paese già dal 2003 al 2011 Dopo un testa a testa serratissimo, il leader di sinistra, Luiz Inácio Lula da Silva ha vinto il ballottaggio, ed è stato eletto ...Ballottaggio Brasile - Seggi aperti in Brasile dove 156 milioni di elettori sono chiamati ad esprimersi nel ballottaggio che vede in corsa il leader di sinistra Luiz Inacio Lula da Silva (Pt) contro..