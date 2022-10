Lula ha vinto in Brasile | chi è il «camaleonte» di sinistra che torna dopo il carcere ma Bolsonaro non sparirà

A congratularsi subito conc'è l'ex presidente Fernando Henrique Cardoso, che via Twitter scrive anche 'hala democrazia, hail Brasile', postando una sua foto con il neo presidente. ...hama non ha trionfato. Dovrà gestire un Brasile lacerato e diviso, dove in famiglia, nei bar e o fra amici si è smesso da tempo di parlare di politica per non litigare. Dovrà affronterà ...SAN PAOLO. Al ballottaggio è stato testa a testa fino alla fine. Lula ha vinto contro Bolsonaro per un soffio (50,9% contro 49,1%) e torna presidente di un Brasile spaccato. Dopo la vittoria, Luiz Ina ...Il leader di sinistra, Luiz Inácio Lula da Silva (Pt) ha vinto il ballottaggio, ed é stato eletto presidente del Brasile per la terza volta. Lula ha battuto l’attuale capo dello Stato, Jair Bolsonaro ...