Lotito e il giallo a Milinkovic | la reazione alla domanda dice tutto

(Di lunedì 31 ottobre 2022) ROMA - "Arrabbiato per l'ammonizione a? Lasciamo perdere. Parliamo d'altro" . Claudiorisponde così ai giornalisti all'uscita dal Consiglio Federale Figc andato in scena a via ...

Agenzia ANSA

Claudiorisponde così ai giornalisti all'uscita dal Consiglio Federale Figc andato in scena a via Allegri. Nemmeno al patron è andato giù ildato al Sergente durante il match con la ...Ilche costerà il derby a Milinkovic Savic continua a fare discutere. Uscendo dal Consiglio federale, il presidente della Lazio Claudioè stato fermato dai giornalisti che gli hanno chiesto ... Calcio: Lotito, giallo a Milinkovic Parliamo d'altro... - Calcio Il patron della Lazio, dopo il Consiglio Federale, si è intrattenuto a parlare anche con il presidente dell'Associazione italiana arbitri ...Lazio, per Marelli non c’è il giallo per Milinkovic Savic A fare chiarezza sull ... “Impensabile che dopo la scandalo di questa sera Lotito non vada ai microfoni e lasci solo a Sarri la difesa della ...