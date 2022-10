LIVE Sinner-Huesler 2-6 3-6 | ATP Parigi-Bercy 2022 in DIRETTA | prestazione da dimenticare per l’azzurro

Leggi su oasport

(Di lunedì 31 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-CILIC (3° MATCH DALLE 11.00) LADI SONEGO-TIAFOE (5° MATCH DALLE 11.00) 17.20ora affronterà Khachanov. Un caro saluto e buona serata a tutti! 17.18 16 gratuiti perdi cui quattro doppi falli. Appena il 45% di punti vinti con la seconda. VINCE6-2 6-3!chiude mestamente la stagione prima dell’impegno in Davis. 30-40 Sbaglia con il rovescio. 15-40 Sulla riga il rovescio di: due match point. 15-30 Doppio fallo per. 15-15 Sbaglia in controbalzo con il rovescio. 15-0 Buona traiettoria esterna per ...