La Roma vince 3-1 a Verona | adesso è quarta

(Di lunedì 31 ottobre 2022)(ITALPRESS) – Labatte in superiorità numerica l'Hellas3-1 al Bentegodi grazie al gol e assist del giovane Volpato. La squadra di Mourinho si prende il quarto posto e supera Inter e Lazio al termine di una partita a ritmi altissimi. Nei primi minuti l'Hellas soffoca la costruzione dal basso dei giallorossi. La prima conclusione è degli scaligeri: al 16? Kallon tenta il dribbling e il tiro, Rui Patricio blocca nonostante una deviazione. L'occasione più nitida però è di Abraham. Al 19? Zaniolo innesca Karsdorp che premia il taglio dell'inglese. L'ex Chelsea dribbla Montipò ma calcia sul palo a porta sguarnita. Un minuto dopo altra chance: Karsdorp confeziona il cross, Abraham in tuffo non trova la porta per questione di centimetri. Un doppio errore pesantissimo. Perchè al 26? l'Hellas va avanti: Faraoni calcia da ...

La parte bene, poi soffre la vitalità dei padroni di casa. Nel primo tempo è Zaniolo a ravvivare l'attacco giallorosso, con l'attaccante che trova anche la rete del pari. Con il Verona in 10 ... La Roma vince 3-1 sul campo del Verona nel match valido per la 12ª giornata di Serie A: ora Mourinho è quarto in classifica ... La Roma strappa tre punti pesantissimi al Verona nel posticipo della dodicesima giornata di Serie A. La serata inizia male per i giallorossi, che dopo 26 minuti si trovano in svantaggio per la deviazi ...