Globalist.it

... allo stesso tempo, tutelarlo dai rischi connessi all'inflazione' dice. 'Una prima lente attraverso la quale guardare con ottimismo alle prospettive di crescita della nostra economia nel ...... 1 CASTELLACCI CHIARA BANDA 3 MARRUCCI FRANCESCA OPPOSTO 4 MORETTI FRANCESCA ALZATRICE 5 CAVALLINI RACHELE BANDA 6RACHELE LIBERO 7 MACCIONI M. CHIARA ALZATRICE CAPITANO 8 BERTINI RITA ... Giorgetti e la lotta ai sussidi: “Dobbiamo proteggere l’operosità dei cittadini” Giorgetti: "Per troppi anni in ogni settore economico, si è badato solo al consumo adesso e per sé. Invece, occorre a tutti ora che si parli di energia, di filiere produttive, di catene del valore o d ...ANCONA Ha lottato con coraggio contro un male scoperto appena tre mesi fa, che non le ha dato scampo. Il mondo della scuola piange Ombretta Giorgetti, storica professoressa di Matematica, prima allo..