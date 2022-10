Foggia | violenza sessuale su una 13enne | la denuncia dei genitori della vittima La polizia indaga su tre ventenni

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Violentata da trein un garage: questa ladeidi una ragazzina di 13 anni su cui le forze dell’ordine stannondo. Secondo quanto dichiarato dalla famiglia, lasarebbe avvenuta dentro un garage in periferia di Cerignola nelno. Lasarebbe stata attirata all’interno con una scusa da uno dei tre ragazzi e in seguito sarebbero arrivati anche gli altri due. Stando alle prime ricostruzioni sono state trovate dentro il box anche alcune dosi di hashish. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di, si fondano su un quadro ... Le indagini hanno permesso di accertare che i quattro destinatari delle misure, attraverso, ... Foggia, violenza sessuale su una 13enne, la denuncia dei genitori della vittima FOGGIA , 31/10/2022 – Una 13enne sarebbe stata segregata e violentata da tre ventenni in un garage alla periferia di Cerignola, nel Foggiano. Sarebbe accaduto la sera dello scorso 28 ottobre. Il ...Una 13enne sarebbe stata segregata e violentata da tre ventenni in un garage alla periferia di Cerignola, nel Foggiano. Sarebbe accaduto la sera dello scorso 28 ottobre. (ANSA) ...