Calcio | Lukaku nuovo stop | niente Bayern e Juve a rischio

Nuovo infortunio per Romelu. L'attaccante dell'Inter ha sostenuto esami clinico - strumentali questa mattina: gli accertamenti hanno evidenziato "un risentimento della cicatrice miotendinea del bicipite femorale della ...Il club nerazzurro ha fatto sapere che"ha sostenuto esami clinico - strumentali questa mattina all'Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento della ..."Risentimento della cicatrice miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra", dopo gli accertamenti di questa mattina. Le condizioni saranno rivalutate tra qualche giorno, ma il belga rischi ...Si è fermato ancora Lukaku e per Simone Inzaghi non è una bellissima notizia. Quando tutto sembrava filare per il verso giusto, quattro vittorie di fila in campionato ...