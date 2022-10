Corriere dello Sport

Dalla prossima stagione, lascerà la squadra francese per approdare in Aston Martin, dove farà squadra con Lance ...Mi sono sentitoperché pensavo di aver salvato la vita di qualcuno, non di aver generato una situazione pericolosa' . Sainz poi non ha risparmiato una frecciata anche ad, reo di aver ... Alonso frustrato, la rabbia sfogata in radio contro i suoi ROMA - "Che stagione collega, che stagione". Non ha bisogno di troppe interpretazioni il team radio di Fernando Alonso dopo il ritiro forzato nel Gran Premio del Messico, ventesimo appuntamento stagio ...