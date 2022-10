Al Sant’Andrea Roma 400 interventi chirurgici con robot | ‘numeri record’

Leggi su italiasera

(Di lunedì 31 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Chirurgiaica da record” all’Ospedaledi, dove “è stato eseguito oggi il 400esimo intervento chirurgico con il‘Da Vinci'”. Lo annuncia l’Azienda ospedaliera sottolineando che, “secondo i dati forniti da Ab Medica, in Italia sono pochi i centri che possono vantare una così alta casistica didi chirurgiaica a così breve distanza dall’introduzione in sala operatoria del macchinario, avvenuta a febbraio del 2021. Un’innovazione tecnologica tanto apprezzata tra gli specialisti del– si legge in una nota – che l’ospedale si appresta a diventare uno dei centri più produttivi in Italia e in Europa per numero complessivo di procedureiche mininvasive”. Chirurgia colorettale, ...