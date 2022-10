Acca Larenzia | è morta la madre di Francesco Ciavatta | aspettava la verità sulla strage da oltre 40 anni

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Roma, 31 ott – Angiolina Marianosi è spenta ieri. Se n’è andata così, in silenzio, avvolta da un velo di dolore lungo quasi 45. Angiolina era ladi, una delle giovanissime vittime dellaantifascista di, avvenuta il 7 gennaio 1978 a Roma. Suo figlio, quel tragico giorno, aveva appena 18. Il vigliacco attentato costò la vita a lui e al ventenne Franco Bigonzetti, anch’egli militante del Fronte della Gioventù freddato da assassini rossi di fronte alla sede del Movimento Sociale in via, nel quartiere Tuscolano della capitale. Una raffica di colpi sparati da armi automatiche di un commando antifascista uccise Bigonzetti sul colpo, mentre ...