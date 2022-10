Torino-Milan | Primavera 1 TimVision | la partita in diretta | LIVE NEWS

Commenta per primo E' Sasa Lukic la certezza dela centrocampo nella partita di questa sera contro il. Il centrocampista serbo è infatti sicuro di una maglia da titolare mentre al suo fianco Karol Linetty e Samuele Ricci si ...Commenta per primo Sarà Pietro Pellegri il terminale offensivo delnel consueto 3 - 4 - 2 - 1 questa sera contro il. Per il centravanti questa non sarà una partita come le altre, considerato che proprio un anno fa, esattamente di questi tempi, vestiva ...Fischio d’inizio alle ore 11, diretta testuale su Torinogranata.it e in tv su Sportitalia canale 60 del digitale terrestre.Torino e Milan arrivano dalle vittorie infrasettimanali rispettivamente con il Como nella gara di Coppa Italia di categoria e con la Dinamo Zagabria in Youth League. In campionato invece i ragazzi di ...