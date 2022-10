Rugby femminile | Mondiali 2022 | Inghilterra e Canada conquistano senza problemi le semifinali

(Di domenica 30 ottobre 2022) Saranno, dunque, Nuova Zelanda-Francia ea giocarsi un posto in finale il prossimo weekend. Nella notte italiana, infatti, sono cadute Australia e Stati Uniti nei quarti di finale, dando così gli ultimi due biglietti iridati a inglesi e canadesi. Ecco come è andata. Dura un tempo la resistenza australiana nel diluvio di Auckland, comunque obbligata quasi fin da subito a inseguire e mai virtualmente in partita. Arriva, infatti, all’8’ la prima meta inglese firmata Sarah Hunter e punteggio che va sul 7-0. Provano a reagire le australiane, ma è netta la supremazia dell’, che controlla e attacca. Si arriva, così, alla mezz’ora di gioco, quando è Marlie Packer ad andare oltre per le inglesi per il 12-0. Match che sembra già in archivio otto minuti dopo, quando la stessa Packer concede il bis e si va sul 19-0. ...

