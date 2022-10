Partenza sprint per la ‘Sagra della castagna e del pecorino’ a Vitulano VIDEO

Tuttocampo

Le battute inaugurali dell'incontro vedono la formazione di casa protagonista di unaflash, tanto dopo appena nove minuti sbloccano il risultato grazie al rigore procurato e trasformato da ...Debutto stagionale per Leandro De Miranda, al posto dell'eroe della prima giornata, ovvero Op den Orth, che tornerà per la coppa europea eper Sassari, che mette in difficoltà i ... 3 F/Partenza di campionato sprint per l Alghero,Nughedu travolto Da un lato l’applicazione alla lettera dei decreti Sicurezza per bloccare gli sbarchi delle Ong, «anche per lanciare un messaggio ai ...Il campione del mondo ha preso posizione su alcuni aspetti che non gli piacciono in vista della prossima stagione: le sei garette del sabato messe in calendario non gli piacciono perché impongono un a ...