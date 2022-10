Monza | tenta di uccidere il convivente e poi prepara le valigie e scappa

(Di domenica 30 ottobre 2022) Una donna di 42 anni è ricercata dai carabinieri per aver aggredito a coltellate ildi 31 anni , questa sera a Seveso (), in via Stoppani. A quanto emerso, a seguito di una violenta...

Sky Tg24

Una donna di 42 anni è ricercata dai carabinieri per aver aggredito a coltellate il convivente di 31 anni, questa sera a Seveso, in provincia di. A quanto emerso, a seguito di una violenta lite, la donna ha impugnato un coltello da cucina e ha colpito l'uomo numerose volte al petto. Poi è stata vista fuggire con delle valigie. Sul posto ...Sul posto sono arrivati i soccorritori, allertati dai vicini di casa che hanno udito le grida dei due, entrambi brasiliani, insieme ai militari della Compagnia di Seregno (). Soccorso, il 31 ...