Meloni | “La nostra priorità è mettere un argine al caro energia e alla speculazione”

(Di domenica 30 ottobre 2022) ROMA – “I costi delle bollette sono diventati insostenibili per milioni di famiglie e per molte imprese, giunte ormai a drammatiche decisioni come chiudere o licenziare i propri lavoratori. Il Governo è al lavoro per rafforzare le misure nazionali a sostegno di cittadini e attività, con l’obiettivo di far fronte a questa difficile situazione”. Lo afferma su Facebook la presidente del consiglio, Giorgia, che poi aggiunge: “Launal, accelerare in ogni modo la diversificazione delle fonti di approvvigionamento e la produzione nazionale. Gli italiani chiedono risposte immediate, e noi gliele daremo. Non c’è più tempo da perdere”. L'articolo L'Opinionista.

Agenzia ANSA

