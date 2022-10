Corriere dello Sport

Il 30 ottobre non sarà mai una data qualunque. Diego Armandoavrebbe compiuto 62 anni e lehanno deciso di ricordarlo con un regalo che ha sorpreso anche i tifosi. Mentre la città di Napoli lo ha ricordato in occasione della sfida al Sassuolo , ...... che ho raccontato ai tempi di, credo che questo scudetto solo il Napoli può buttarlo via ... Le miesorridono molto quando sanno che mi piacciono sia i ragazzi de Il Volo sia i ragazzi ... Maradona, le figlie svelano l'omaggio da brividi: il messaggio è commovente Nel giorno in cui il Pibe de Oro avrebbe compiuto 62 anni, Dalma e Gianinna hanno deciso di ricordarlo con un pensiero speciale che è subito diventato virale sui social: ecco che cosa hanno organizzat ...In occasione di quello che sarebbe stato il 62esimo compleanno di Diego Armando Maradona, Nino D’Angelo pubblica sui propri canali social (a partire dalla mezzanotte del ...