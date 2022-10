Il sindaco di Giaveno colpito brutalmente alla testa da uno sconsciuto | è in gravi condizioni

Ildi(Torino) , Carlo Giacone , 62 anni, è stato aggredito da uno sconosciuto ed è rimasto ferito in modo grave. L'episodio si è verificato nel centro abitato, in strada, sabato sera ...AGI - Ildi, un comune del Torinese, è ricoverato in rianimazione dopo essere stato aggredito in pieno centro intorno alla mezzanotte. Carlo Giacone, 62 anni, stava rientrando a casa quando è ...Aggredito in strada da un uomo con il volto coperto, che lo ha colpito più volte alla testa forse con un martello. È la brutale aggressione avvenuta ieri a mezzanotte il 29 ottobre, ...Sull’accaduto sono dunque in corso le indagini dei carabinieri. Aggressione in strada questa notte ai danni di Carlo Giacone, 62 anni, sindaco di Giaveno, comune del Torinese. Secondo l’Adnkronos, il ...