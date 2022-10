Governo a caccia di fondi | anche Superbonus nel mirino

(Di domenica 30 ottobre 2022) Il, che domani si riunisce in un primo Cdm operativo, cerca le risorse per dar seguito agli impegni assunti in campagna elettorale ma gli spazi, come noto, non consentiranno di accogliere ...

E mentre si guarda all'Istat che domani metterà nero su bianco il dato sul Pil del terzo trimestre, ilragiona sugli spazi di intervento sul deficit. Il compito non è semplice perché il ...Non è ancora noto quando la manovra varcherà la soglia del Parlamento, lasciando presagire un dicembre al cardiopalma per l'ok finale prima dell'eventuale esercizio provvisorio. Il, che lunedì si riunisce in un primo Cdm operativo, cerca intanto le risorse per dar seguito agli impegni assunti in campagna elettorale ma gli spazi, come noto, non consentiranno di accogliere ... Governo a caccia di fondi. Meloni: "Bollette insostenibili, rafforzeremo le misure nazionali" - Politica Il Governo, che domani si riunisce in un primo Cdm operativo, cerca le risorse per dar seguito agli impegni assunti in campagna elettorale ma gli spazi, come noto, non consentiranno di accogliere tutt ...'Servono risposte immediate, non c'è più tempo da perdere' precisa il presidente del consiglio. Anche il superbonus nel mirino, lente sulle pensioni (ANSA) ...