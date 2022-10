Formazioni ufficiali di Spezia Fiorentina | le scelte dei due tecnici

(Di domenica 30 ottobre 2022) Ledi: ledi Gotti e Italiano Alle ore 15:00 al Picco di Lascenderanno in campo. Ecco di seguito ledel match:(3-5-2): Dragowski; Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Holm, Ekdal, Bourabia, Agudelo, Reca; Gyasi, Nzola. All. Gotti(4-3-3): Terracciano, Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura Amrabat Mandragora, Ikonè, Jovic, Kouamè. All. Italiano L'articolo proviene da Calcio News 24.

