Fdi | Fini | “Avevano ragione Meloni e La Russa | avevo torto io”

(Di domenica 30 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Io ispiratore della? No,non ha bisogno di essere ispirata. Ho detto alla stampa estera” che “la realtà italiana della destra è un po’ diversa da come veniva loro raccontata. Dissi chevotato pere lo confermo”. Così Gianfranco, ospite di ‘Mezz’ora in più’ su Rai Tre. “C’è stato chi ha indicato una rotta, una strada. Tocca ai più giovani percorrerla”, dice, parlando del suo rapporto con l’attuale premier.e La? “loro eio”, afferma l’ex leader di An, ricordando la fondazione di Fratelli d’Italia. L’attuale premier e il presidente del Senato “non mi seguono quando vengo estromesso” dal ...

Poi sul simbolo: 'Il simbolo dinon è il simbolo del Msi ma di Alleanza Nazionale. Perché non avete detto, quando è nata An, 'c'è ancora la fiamma'', dice. Riguardo all'antifascismo ...Poi sul simbolo: "Il simbolo dinon è il simbolo del Msi ma di Alleanza Nazionale. Perché non avete detto, quando è nata An, 'c'è ancora la fiamma'", dice. Riguardo all' antifascismo ...Giorgia Meloni - Torna Gianfranco Fini, l'ex presidente della Camera e leader di Alleanza Nazionale (partito pro genitore di FdI e dove militava anche Meloni). Dopo una lunga assenza ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-6d53ef6f-c6f7-835e-fa78-a99d766b73 ...