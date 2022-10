Colpaccio della Salernitana | rimonta la Lazio 3-1

(Di domenica 30 ottobre 2022) AGI - Dopo sei risultati utili consecutivi senza subire gol in campionato, lacade clamorosamente in casa con la, che piazza unintornando a casa con 3 punti pesantissimi. All'Olimpico finisce 3-1 grazie ai gol di Candreva, Fazio e Dia che ribaltano l'iniziale vantaggio di Zaccagni. Serata storta per gli uomini di Sarri, resa ancora più amara dal giallo sventolato a Milinkovic, sotto diffida e costretto quindi a saltare il derby con la Roma. I biancocelesti restano quindi fermi al quarto posto a 24 punti, mentre gli uomini di Nicola, al terzo successo nelle ultime quattro gare, salgono a quota 16. In un avvio di gara con ritmi non particolarmente alti sono i biancocelesti a fare la partita: all'8' arriva la prima conclusione a opera di Zaccagni, che riceve da Felipe Anderson ma ...

Serata da incubo per la Lazio all'Olimpico. In un solo colpo i biancocelesti perdono il passo in campionato, l'imbattibilità di Provedel, ma soprattutto Milinkovic per il derby.Zaccagni illude, Candreva, Fazio e Dia firmano la rimonta vincente: finisce 3-1 per gli uomini di Davide Nicola.