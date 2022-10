Classifica Liga Santander – Giornata 12

(Di domenica 30 ottobre 2022) Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sullaspagnola appena arrivata in redazione: 29/10/2022 Agire alle 23:28 est Vittoria al Mestalla con un gol del polacco al 93? e i catalani sono primi con 31 punti, gli stessi del Madrid che domenica ospiterà il Girona L’Atleti ha perso al 98? a Cadice dopo aver pareggiato 2-0 nel girone finale e potrebbe perdere il terzo posto che occupa con 23 punti Il FC Barcelona ha vinto in extremis sul campo del Valencia (0-1) nella partita corrispondente a giorno 12 di La2022-2023. I catalani non hanno perso l’occasione di dormire capi e l’hanno fatto con un po’ di Lewandowski nel 93. ora barca Y Madrid sono legati 31 punti, con migliore differenza reti per i blaugrana nonostante i bianchi Hanno una partita in meno. La squadra di Xavi ...

Corriere dello Sport

...tre punti pesanti nello scontro salvezza con lo Spezia e occupano una posto di metà. In ... Nellafari puntati alle ore 16:15 su Real Madrid - Girona per rispondere al successo nell'......per primo In programma quattro match dicon diverse big in campo dopo gli impegni europei. Alle 14 si parte con Almeria - Celta Vigo, due squadre distanziate da un solo punto in. Alle ... Liga, Atletico settimana da incubo: altro finale amaro per Simeone Vittoria dei blaugrana nel finale grazie al polacco, infortunio per l'uruguaiano nel primo tempo. Perdono Atletico Madrid e Siviglia ...Un gol del polacco in pieno recupero consente ai catalani di vincere (0-1) a Valencia e di agganciare per una notte in vetta gli eterni rivali.