(Di domenica 30 ottobre 2022) Brescia. I fedeli dentro lasono rimasti di stucco, terrorizzati ed impietriti: il giovane è entrato nella sacra struttura nella serata di sabato, pocoche iniziasse lae la funzione, all’interno c’erano già diverse persone pronte ad accogliere i sacramenti sedute sulle panche ad attendere l’inizio. Ed ecco che ilsi è diretto verso la canonica, dove c’erano gli altri chierichetti, già in posizione per il loro compito. Ma invece di unirsi a loro, ha estratto all’improvviso un coltello, tra lo stupore e lo scompiglio di tutti, e si è colpito senza esitazioni. Il gesto eclatante, poi, è stato accompagnato anche da alcune parole, riportate da alcuni astanti e anche dalla testata online Bresciaoggi, il giovane avrebbe detto: ”sono stanco di vivere”, e per tale ragione continuava ...

Il Corriere della Città

... spiegando che la definizione di 'di Putin' è stata un'espressione 'non utile per l'... In questo senso se l'è presa anche con chidi 'relegare alla sfera del privato il credo più ...Pietro, il Papa bestemmiasse se ungli pesta il piede. Ripeto, la puoi pensare, ci ... Quello stesso conflitto sociale oggi sidi disinnescare facendo venir meno, per volontà di ... Chierichetto tenta il suicidio in chiesa prima della messa: salvato da un medico in pensione Sabato sera a Bione Pieve un giovane ragazzo ha cercato di togliersi la vita in chiesa, poco prima dell’inizio della messa delle 18 ...L'ultima uscita filo-putiniana potrebbe costare cara ad Antonio Tajani, principale sponsor dell'appeasement con Fratelli d’Italia e fino a ieri candidato stra-favorito per la Farnesina. L'opzione di a ...