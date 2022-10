Cerco casa disperatamente | storie di chi si vede chiudere le porte in faccia perché Lgbtq+

Leggi su luce.lanazione

(Di domenica 30 ottobre 2022) Chiunque abbia studiato da fuorisede o per lavoro si sia dovuto spostare dalla propria residenza, o ancora abbia vissuto lontano dall’abitazione di famiglia per un periodo più o meno lungo, sa cosa voglia dire affrontare la ricerca di unao una stanza in affitto. Di per sé un’impresa, soprattutto in alcune città che sono diventate quasi inaccessibili, sia per i costi sia, invece, per le assurde richieste dei proprietari degli immobili. E se in Italia si fanno ancora i conti con il razzismo – chi lo nega, evidentemente, vive in una bolla ben distaccata dalla realtà – anche la comunitàha spesso a che fare con ostacoli ulteriori rispetto a quelli già esistenti. Che richiamano un’altra criticità endemica nella nostra società: la discriminazione. A Luce! abbiamo recentemente ricevuto la denuncia di alcune ragazze e ragazzi che hanno vissuto ...