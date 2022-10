Can Yaman | nostalgia di Palermo e delle sue “vibrazioni” | “Mi manca tutto”

Chi sa se questa nuova fiamma arderà in fretta, come già è avvenuto in passato con tanti altri noti volti quali, appunto, Giacomo Cavalli e l'attore turco, oppure se questa sarà la volta ...Il conduttore toscano ha guidato il suo Tale e Quale Show a un altro grandissimo successo nello scontro diretto con la fiction di Mediaset Viola come il mare con Francesca Chillemi e, la ...Venerdì prossimo andra in onda l’ultima puntata di Viola come il mare e cresce l’attesa per il finale della serie tv di Canale5 girata a Palermo. Oltre al rapporto tra Francesco Demir e Viola Vitale c ...Venerdì prossimo andra in onda l’ultima puntata di Viola come il mare e cresce l’attesa per il finale della serie tv di Canale5 girata a Palermo. Oltre al rapporto tra Francesco Demir e Viola Vitale c ...