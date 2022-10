Bayern Monaco-Inter in tv | data | orario e diretta streaming Champions League 2022 2023

Leggi su sportface

(Di domenica 30 ottobre 2022)sarà visibile in tv: ecco le informazioni sudel match valido per la sesta e ultima giornata della fase a gironi di. All’Allianz Arena i nerazzurri fanno visita ai bavaresi in una sfida che non ha alcunesse di classifica: secondo posto certo per la squadra di Inzaghi, primi i padroni di casa. Ma è un test importante per fare un salto di qualità in vista degli ottavi, che si prospettano – in attesa del sorteggio – assai probanti. Gli ospiti, infatti, sono riusciti a eliminare il Barcellona in questo girone che si pensava potesse essere proibitivo, ora bisogna abituarsi a fronteggiarsi con corazzate ...