ATP Parigi-Bercy 2022 | Lorenzo Sonego rimonta e batte Tallon Griekspoor nell’ultimo turno delle qualificazioni

(Di domenica 30 ottobre 2022) L’ultimodel torneo ATP Masters 1000di tennis, sul cemento indoor transalpino sorride a, testa di serie numero 2 del tabellone cadetto, chein tre set il neerlandeseper 3-6 6-4 7-6 (3) in due ore e quattro minuti di gioco. Nel primo setcede il servizio in apertura e poi nel quarto game manca l’occasione per ottenere il controbreak.si salva e non concede altre opportunità di rientro all’azzurro, anzi nel nono gioco trova il secondo strappo, che gli consegna la frazione sul 6-3 dopo 35 minuti. Nella seconda partita...

... 'SPERO DI ESSERCI A' Nessuna novità tra i convocati azzurri, nonostante il problema al piede di Berrettini (lamentato anche nella finale dell'di Napoli persa contro Musetti) che lo ha ...La sua annata sul circuito(che, va ricordato, non comprende la Coppa Davis in quanto questa da diversi anni non elargisce più punti validi per la classifica) si conclude dunque qui. Per il ...Non è ancora arrivata la comunicazione ufficiale, ma a Parigi il romano ancora non si è visto e il collega José Morgado rivela questa indiscrezione.Parigi, 30 ott. - (Adnkronos) - Matteo Berrettini non giocherà il Masters 1000 di Parigi Bercy. Inizialmente inserito nel tabellone principale e sorteggiato al primo turno contro un qualificato, ...