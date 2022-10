Atalanta | Maehle | «Dobbiamo reagiare dopo la partita che abbiamo fatto contro la Lazio»

(3 - 4 - 1 - 2): Musso; Toloi, Demiral, Scalvini; Hateboer, Ederson, Koopmeiners,; Pasalic; Lookman, Hojlund. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN con 7 partite in esclusiva e 3 in co -...... Musso; Toloi, Demiral, Scalvini; Hateboer, Pasalic, Koopmeiners,; Ederson; Lookman, Hojlund. All. GasperiniCLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 32*, Milan 26, Lazio 24,ed Inter 24*, ...Partecipa alla Live Chat con gli altri tifosi! 12:10 Amici sportivi buongiorno, l’Atalanta spera di riprendere la marcia interrotta dalla Lazio domenica. Di fronte un Empoli reduce dal pesante 4-0 sub ...Il laterale danese ha analizzato l’importanza della gara contro l’Empoli delle 12.30 Ai microfoni di Sky, il laterale dell’Atalanta Joakim Maehle è intervenuto rilasciando un paio di dichiarazioni sul ...