Alto Adige | morto in un incidente sul Monte Magro il giovane alpinista Jonas Hainz

(Di domenica 30 ottobre 2022) Tragedia della montagna nella valle di Anterselva., 26enneesperto e unità del soccorso alpino, èin un tragico indicente in montagna mentre era impegnato in una scalata in solitaria verso la cima del, nel parco naturale Vedrette di Ries-Aurina, in Trentino-. Il corpo delè stato recuperato dopo che i familiari hanno lanciato l’allarme ieri, 29 ottobre, per il mancato rientro a casa del. Sul posto il Soccorso alpino che, insieme all’elicottero dell’Aiut Alpin ha effettuato un volo di ricognizione e ha avvistato il corpo del ragazzo, senza poterlo però portare a valle. La salma è stata recuperata questa mattina a 2.400 metri di altezza da un Pelikan 2. ...

