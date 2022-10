Agenzia Cyber Sicurezza | Concorso per 60 Coordinatori

(Di domenica 30 ottobre 2022) L’per laNazionale ha indetto unPubblico per la ricerca di 60 Figure Professionali come Coordinatore, per l’Information and Communication Technology. Viene offerto inquadramento con contratto a tempo indeterminato. Bando diL'per lanazionale (di seguito) indice i seguenti concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato di: A. quindiciper le funzioni di «Security Triage Operator» e «Digital Forensic and Incident Response Specialist» con esperienza lavorativa in una o più delle seguenti funzioni: i. amministratore di rete (es. configurazione e/o ...

