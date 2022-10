VIDEO Lecce-Juventus 0-1 highlights | gol | sintesi | una magia di Nicolò Fagioli decide la sfida

Leggi su oasport

(Di sabato 29 ottobre 2022) Allo Stadio Via del Mare è andata in scena latra, valida per la 12ma giornata del campionato di calcio di Serie A 2022-2023. Sul rettangolo verde salentino i bianconeri hanno affrontato i giallorossi, in cerca dei tre punti per avere un minimo di continuità in campo, reduci da una prima partite di stagione molto complicata. Unadiha deciso la: splendido tiro a giro dal limite dell’area del centrocampista bianconero e palla sotto al sette. Tre punti d’oro per gli uomini di Massimiliano Allegri che salgono in classifica a 22 punti e raggiungono la Roma (con una partita in più) in quinta piazza della classifica generale. Di seguito ildeglidel ...