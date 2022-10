Treviglio | per i pendolari 150 nuovi posti auto a sud del Polo Fieristico

(Di sabato 29 ottobre 2022) Pronti e usufruibili dal 2 novembre i 150realizzati a sud del, che sostituiscono l’area sterrata sinora usata come parcheggio. Si tratta di un’area sosta al servizio della popolazione che va a completare il programma dell’Amministrazione comunale che aveva previsto 500a sud della ferrovia. Un parcheggio attrezzato con sottoservizi che servirà principalmente aie agli utenti delle tante attività della zona produttiva (ci sono spazi dedicati anche alle motociclette) e dove, nel periodo dei festeggiamenti della Madonna delle Lacrime, verranno trasferite anche alcune delle carovane del Luna Park che in questi anni occupavano il parcheggio vicino al cimitero. I lavori hanno riguardato anche la roggia Murena che divide il ...

