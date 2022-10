Psv | su Gakpo ripiomba la Premier

(Di sabato 29 ottobre 2022) Il Leeds ci aveva provato in estate, invano, ma a gennaio tornerà alla carica perdel Psv. Lo scrive Express.

Cherki del Lione è un pupillo di Massara, ma il grande sogno è rappresentato da Cody, esterno che può giocare sia a destra che a sinistra delEindhoven e già individuato come potenziale ...Commenta per primo(4 - 3 - 3): Benitez; Mwene, Ramalho, Branthwaite, Max; Veerman, Sangaré, Gutierrez; Simons, El Ghazi,. Arsenal (4 - 3 - 1 - 2): R amsdale; Tomiyasu, Holding, Saliba, Tierney; Odegaard, ...Potrebbe sfumare definitivamente l'approdo in Serie A di un giovane calciatore seguito dalle big italiane: assalto dalla Premier League ...Secondo quanto riporta l’Express, il Leeds tenta l'assalto a Cody Gakpo, esterno del PSV Eindhoven. E' considerato l'astro ...