(Di sabato 29 ottobre 2022) È successo al liceo scientifico "Plinio Seniore" di Castro Pretorio. Il racconto della studentessa: "Mi ha detto oggi sei troppo sexy". Il vicepreside dell'istituto ha annunciato che aprirà un'istrutturia interna per fare chiarezza sull'accaduto

I fatti qui seguenti si sono svolti al Liceo Plinio Superiore di Roma dove il professore di storia, come riporta anche Il Messaggero, ha rivolto alla studentessa la seguente frase: 'O tioppure ..."O tioppure ti denudi tutta". Questo avrebbe detto un professore del liceo scientifico Plinio Seniore di via Montebello a Roma a una studentessa di quinta. Che si era tolta una felpa per rimanere con ... "O ti copri, o ti spogli tutta". La frase choc del prof all'alunna