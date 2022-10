Nuoto | in Coppa del Mondo Ceccon è ancora sul podio | nei 200 misti si prende l’argento

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 29 ottobre 2022) Toronto – E' terra di gare per gli Azzurri il Canada. Se il pattinaggio di figura sente odore di medaglie, l'Italsale suluna volta. E lo fa con Thomas. Il fenomeno e giovanissimo campione mondiale ed europeo e vicecampione olimpico in staffetta sinei 200con il tempo di n 51?03. E' la quarta medaglia che vince indelnella stagione 2022. Eliminati in batteria Alberto Razzetti e Federico Burdisso.