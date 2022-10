Il pregiudizio woke che premia l’artista nero e castiga la curatrice bianca

(Di sabato 29 ottobre 2022) Sul numero di novembre della rivista The Atlantic c’è un articolo molto interessante di Helen Lewis che racconta la storia di Nancy Spector, vice direttore ecapo del museo Guggen... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

MOW

...gli editori hanno successo "amplificando sostanzialmente la visione del mondo e ildei ... o quelle che si scagliavano contro il "gergo" o altre cause di battaglia culturale. Le sue ...... sa che il wokeismo e le sue idee associate - decolonizzazione,inconscio, white ... 'versus Not' sembra destinato a diventare sempre più l'ultima rappresentazione della ... No, le vagine non sono tutte uguali. Da Meloni a Rogati: è il mercato woke delle vergini, bellezza Due pesi e due misure al museo Guggenheim di New York. La storia del vice direttore Nancy Spector, che nel 2020 venne accusata di razzismo e defenestrata, si intreccia con la recente retrospettiva sul ...