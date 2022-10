Il Pd di Salerno e Avellino si congratulano con Piero de Luca per l’incarico alla Camera

Leggi su anteprima24

(Di sabato 29 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl segretario provinciale del Pd diVincenzo Luciano ed il segretario provinciale del Pd diNello Pizza, insieme a tutti i dirigenti, amministratori e militanti, esprimono “profonda soddisfazione per la riconferma dell’on.Deneldi Vice Presidente del Gruppo del Partito Democraticodei Deputati. Questa riconferma unanime in un incarico tanto impegnativo e prestigioso è il giusto riconoscimento per l’impegno profuso dall’onDenella precedente legislatura.– si evidenzia nella nota – ha svolto il suo mandato parlamentare con competenza e determinazione, visione generale e risoluzioni concrete anche nei momenti più drammatici ...