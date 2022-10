F1 TV8 | a che ora la gara del GP del Messico | programma domenica 30 ottobre

(Di sabato 29 ottobre 2022) Domani,30, andrà in scena il GP del, terzultimo round del Mondiale 2022 di F1. Sulla pista di Città delassisteremo a unaparticolarmente incerta visto che il dualismo Red Bull-Ferrari potrebbe essere insidiato dalla Mercedes. Le Frecce d’Argento sembrano andare decisamente forte su questa pista e, in particolare, il britannico George Russell nel corso delle libere è stato assai performante. Lo sarà anche in? La Rossa, da par suo, ha voglia di vincere e aggiornare la voce “successi stagionali” ferma in Austria. Tuttavia, il raggiungimento di questo traguardo non si presenta affatto semplice in quanto, oltre a Max Verstappen, anche la Stella a tre punte fa paura. F1, niente più termocoperte dal 2024. Max Verstappen attacca: “Ci saranno tanti ...

Sabato 29 ottobre si parte con la nuova caccia alla pole su uno dei circuiti storicitra alta ... con leggera differita in chiaro su. Sportface.it, come di consueto, vi proporrà la diretta ...La lotta per la pole sarà anche visibile in diretta streaming su SkyGo e Now TV, mentre chi vorrà vederla in chiaro dovrà sintonizzarsi sula trasmetterà però in differita. F1 Red Bull ...Il GP Belgio 2022, valido come ventesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno, si corre domenica 30 ottobre alle ore 21 italiane sul circuito Hermanos Ro ...Diretta Formula 1, qualifiche live e streaming video GP Messico 2022 Città del Messico oggi, sabato 29 ottobre: orari, cronaca, classifiche e tempi.