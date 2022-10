Eleonora Giorgi cade in diretta a ' Italia sì' su Rai1 | paura in studio | la reazione di Marco Liorni

, che gaffe . L' attrice è stata protagonista sabato pomeriggio di una caduta rovinosa in diretta tv, su Rai1 . Durante il programma 'Italia si', al momento dell'ingresso in studio la ...Clamorosa caduta pera Italia Sì, programma del sabato pomeriggio di Rai Uno condotto da Marco Liorni. L'attrice, durante la diretta del 29 ottobre, nell'entrare in studio si è schiantata letteralmente al ...Eleonora Giorgi, che gaffe. L'attrice è stata protagonista sabato pomeriggio di una caduta rovinosa in diretta tv, su Rai1. Durante il programma "Italia si", al ...L'attrice è stata vittima di una rovinosa cascata per terra nel corso dell'ospitata nel programma di Marco Liorni ...