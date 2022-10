Vianello-McFarlane oggi boxe | orario | dove vederlo in tv | programma | streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Il giorno di Guidoa Roma è arrivato. Prima volta per il pugile italiano nella sua città da professionista, ed arriva contro lo scozzese Jay, venuto a dare battaglia nella Capitale con 126 kg da tentare di scaricare sul corpo dell’italiano. Tale, infatti, è il dato fatto registrare dalle operazioni di peso, che hanno vistotoccare i 109.5. Un confronto, ad ogni modo, attesissimo in virtù del grande affetto di cui il romano gode nell’ambiente pugilistico capitolino. E sarà anche un modo per scoprirne eventuali ulteriori ambizioni, in un ambiente molto caldo come quello dell’Atlantico,si vedrà anche un gran sottoclou. Occhi puntati in particolare su Mirko Natalizi e Stephanie Silva nei loro combattimenti per i titoli WBC Internazionale Silver ed Europeo ...