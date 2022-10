Ventenne giù dal balcone | due in carcere per tentato omicidio | assolti dopo un anno

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Alzano Lombardo.undisono usciti martedì in seguito a un’assoluzione con formula piena dalla pesante accusa di. È un episodio con diversi punti oscuri quello accaduto il 3 dicembre 2021 in un appartamento di via Locatelli ad Alzano Lombardo. Quel che è certo è che un 20enne magrebino quel giorno finì giù daldella casa al primo piano, vale a dire da un’altezza di quattro metri, riportando fratture su diverse parti del corpo e una prognosi di trenta giorni all’ospedale Papa Giovanni. Secondo la sua versione dei fatti fornita ai carabinieri, poi ritrattata di fronte al pm Paolo Mandurino, a lanciarlo furono due – anche loro magrebini – dei tre inquilini di quell’abitazione. Il motivo? Un diverbio per motivi di droga. Il 20enne si sarebbe ...

