Ultimo | Ti va di stare bene è il suo nuovo messaggio d' amore

Nessun riferimento alla vita privata del momento, dato cheda tempo vive la sua storia d'amore felice con Jacqueline Luna Di Giacomo . Sono già annunciati i nuovi appuntamenti live per il ..., Ti va dibene è il nuovo singolo L'artista, reduce dal successo trionfale del tour per il quale ha ricevuto da SIAE l'importante riconoscimento del biglietto di diamante (15 date, 11 ...Due giorni fa un video dall'aereoporto di Londra e poche parole su Instagram, ha annunciato così Ultimo l'uscita del suo nuovo singolo intitolato Ti va di stare bene Un pianoforte, due note accordate ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la ...