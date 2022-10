Sampdoria | Audero | 'Miglior parata? Nel derby Sulla cessione'

Emil, portiere della, ha parlato alla Gazzetta dello Sport del momento e di Stankovic Emil, portiere della, ha parlato alla Gazzetta dello Sport del momento e di Stankovic.(4 - 2 - 3 - 1) :; Bereszynski, Amione, Colley, Augello; Rincon, Villar; Gabbiadini, Sabiri, Djuricic; Caputo. Allenatore: Dejan Stankovic. Dove vedere la partita in tv e streaming L'...Emil Audero continua a lavorare come ha sempre fatto sino ad oggi. Con umiltà, senza voli pindarici e esaltazioni eccessive, nonostante il portiere sia nettamente il giocatore della Sampdoria con il r ...Emil Audero, decisivo in Cremonese-Sampdoria, ha svelato quale sono state le richieste di Dejan Stankovic al suo arrivo in blucerchiato ...