Rischio emulazione | Carrefour rimuove i coltelli da tutti i supermercati

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Viae gli oggetti taglienti dagli scaffali dei. Dopo la tragedia di giovedì 27 ottobre, quando il 46enne Andrea Tombolini ha creato il panico in un centro commerciale di Assago (Milano) ferendo sei persone e succedendone una, si teme il. L'uomo, affetto da disturbi psichici, infatti ha afferrato un coltello da uno scaffale e ha iniziato a colpire la gente. Ora è piantonato in ospedale. "gli oggetti taglienti sono stati rimossi dai punti vendita" della catena di, dopo l'aggressione avvenuta ieri sera nel punto vendita all'interno del centro commerciale Milanofiori di Assago. Lo rende noto...

Corriere Milano

'È stato un atto increscioso commenta la preside ravviso unda parte degli alunni più fragili. Valuto di chiedere l'intervento del Tribunale dei minori. La professoressa minacciata ...... solidarietà, stimoli, mutualismo,, spinta a migliorare che caratterizza il nostro ... fa presente Granelli, "In Italia, purtroppo, nonostante le buone intenzioni, ildi complicare la ... Omicidio Assago, Carrefour ritira i coltelli dagli scaffali di tutti i suoi supermercati in Italia: «Rischio emulazione» Via tutti i coltelli e gli oggetti taglienti dagli scaffali dei supermercati Carrefour. Dopo la tragedia di giovedì 27 ottobre, quando il ...Dopo i fatti di giovedì sera, i vertici della catena stanno dando indicazione di cambiare la sistemazione in modo che i coltelli in vendita non siano raggiungibili liberamente ...