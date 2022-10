Pfizer e gli altri colossi che hanno o hanno avuto problemi con il fisco per miliardi di euro

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Mentre il Governo Meloni promette una serrata lotta all’evasione fiscale delle multinazionali scoppia il caso. Il colosso farmaceutico è sotto la lente della Guardia di Finanza per evasione fiscale. L’indiscrezione partita dall’agenzia Bloomberg si riferisce ad una verifica delle fiamme gialle sulla società che avrebbe nascosto almeno 1,2di, trasferendo denaro ad affiliate negli Stati Uniti e nei Paesi Bassi per evitare le tasse sugli utili. La filiale italiana della società che si trova alle porte di Roma-scrive Bloomberg-avrebbe inviato il capitale a consociate estere collegate aProduction LLC eManufacturing LLC con sede nel Delaware. L’indagine sulla multinazionale con sede a New York è iniziata a febbraio e riguarda gli anni 2017, 2018 e 2019, un fatto quindi ...

Del resto questa possibilità è apparsa nel carteggio trae la Fda per l'approvazione sia ... A parteeccessi di mortalità che sono stati riscontrati in Inghilterra, Scozia e Galles e in altri ......a quelli die Coca - Cola. Oggi le quotazioni di Meta tentano la ripresa, salendo del 2% circa. Ieri, dopo la fine della sessione a Wall Street, ha pubblicato i propri conti anche Apple....L'obbligo olandese del distanziamento decade domani: il protocollo del distanziamento considera come spazio interpersonale un'area non superiore ai 5 metri, con distanziamento lineare di 1 metro e mez ...Fin dall'inizio delle vaccinazioni contro il Covid molte donne hanno lamentato problemi al ciclo mestruale. Adesso interviene l'Ema, ...