Per Salvini | l’acquisizione di Twitter da parte di Musk «è una buona notizia per la rete | per la democrazia e per la libertà»

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Il ministro delle Infrastrutture Matteosi è sentito in dovere di commentare ladeldidadi Elon. Certo, il leader della Lega ha utilizzato da sempre il social network come veicolo della sua propaganda e come megafono rispetto alle sue idee politiche. Dunque, in qualche modo, ci si aspettava un commento rispetto a quello che può essere considerato, effettivamente, il trend del giorno. Posizionarsi, posizionarsi, posizionarsi: anche alla luce della vicinanza di Eloncon un concetto did’espressione sui social network che possiamo dire quasi coincidente rispetto a quello del vicepremier. Ecco, dunque, il commento disuche acquista ...