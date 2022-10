Napoli | Grassani | “Allan? Se ci sarà da pignorare non ci fermeremo”

Leggi su sportface

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Mattiaè intervenuto nel corso della trasmissione ‘Si Gonfia la Rete’ su Radio Crc. Il legale delsi è espresso di nuovo sull’ammutinamento dei calciatori azzurri nel novembre del 2019: “Il ricorso di? Il tribunale del lavoro diha certificato che quanto riportato, in merito alla multa, è tutto dimostrato e vero. Per questo ha respinto il ricorso. La domanda diera nullità del lodo arbitrale, passando dai 170 mila a 0, e alla fine sono rimasti i 170 mila. Quella sera dentro lo spogliatoio ci furono comportamenti del tutto inappropriati. Quello diil più grave di tutti. Quello che emerso nell’arbitrato, in maniera approfondita dopo molti testimoni, è che c’è una spaccata insubordinazione collettiva capeggiata da”. “Si ...