Mussolini e la Marcia su Roma? Tutta la scomoda verità

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Il primo giorno di novembre del 1922 una delegazione del Partito Comunista d'Italia viene ricevuta da Lenin. Il leader bolscevico è davvero poco accomodante. Rimprovera i delegati, come ricorderà Nicola Bombacci. «In Italia - dirà Lenin - c'era un solo socialista capace di fare la rivoluzione: Benito! Ebbene voi lo avete perduto e non siete stati in grado di recuperarlo». Lenin in precedenza era stato preveggente. In riferimento alla possibilità di una rivoluzione in Italia, aveva indicato tre nomi: d'Annunzio, Marinetti e. Il Vate s'era perso a Fiume, abbattuto dalle cannonate di Giolitti. L'Avanguardista aveva ammainato tristemente la bandiera del Partito Futurista., invece, si era messo in tasca tutti. Per fare la rivoluzione era stata necessaria, ma non sufficiente, la retorica dannunziana e l'estetica ...