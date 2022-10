Mps | il paracadute Meloni-Draghi per salvare Siena

Leggi su formiche

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Ancora poco più di 48 ore e si capirà se il Monte dei Paschi avrà un futuro tutto sommato tranquillo, oppure sarà destinato a tribolare ancora. Asono giornate di tensione e speranza, in vista dello showdown di lunedì prossimo, quando si chiuderà la finestra per la ricapitalizzazione da 2,5 miliardi della banca più antica del mondo. Operazione che sta subendo non pochi intoppi. Molti investitori non sono interessati a sottoscrivere le nuove azioni che finiranno dunque, a prezzi scontati, alle banche che compongono il consorzio di garanzia. E spesso la Borsa ha mandato segnali di sfiducia. Senza considerare che le stesse banche del consorzio potrebbero incassare commissioni per circa 125 milioni di euro, più di quello che Mps vale in Borsa, circa 20 milioni. Vicenda su cui sembra si stia iniziando a muovere l’Antitrust europeo che sente odore di aiuti di Stato ...